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المرأة
فنانة شابة تُعلن طلاقها بعد زواج دام لمدة عام واحد
Lebanon 24
23-06-2024
|
09:00
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أكدت الفنانة شذى، انفصالها عن زوجها السابق بشكلٍ رسمي، في شهر كانون الأولالماضي، إلا أنها لم تُعلن عن ذلك الخبر طيلة الفترة الماضية، لرغبتها في عدم نشر أخبار تتعلق بحياتها الشخصية، قائلة: "ربنا دائماً بيكتب لينا الأصلح.. رب الخير لا يأتي إلا بالخير.. الحمد لله".
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ولم تكشف الفنانة شذى، أسباب انفصالها، حيث اكتفت برسالة قصيرة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، تؤكد فيه الخبر، بقولها: "مبحبش من زمان أنشر حاجة عن حياتي الشخصية بس بما إن تليفوني فجأة مبطلش رن، ولأن حقيقي إنتوا بالنسبالي عائلتي الكبيره، ومحبتش مأكدش خبر الطلاق إللي حاصل من فترة".
يُذكر أنّ شذى احتفلت بعقد قرانها في كانون الأول من العام 2022، على رجل أعمال من خارج الوسط الفني يُدعى "وليد"، حيث شهد الحفل حضور عددٍ من زملائها بالوسط الفني، على رأسهم الفنان هيثم شاكر، الذي كان شاهداً على عقد الزواج، لذلك وجهت له رسالة بعد ساعات من الحفل، بقولها: "إني أطلب إنك تكون شاهد على عقد جوازي ده أكبر دليل على قيمتك عندي.. وشكراً ليك على كل السنين إللي عدت وإللي جاية.. ربنا يخلينا لبعض يا أخويا وضهري وأطيب وأجدع هيثم في العالم".
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