مايا نعمة تكشف آخر تطورات حملها

Advertisement

تحرص الفنانة اللبنانية مايا نعمة التي تستعد لاستقبال مولودتها الأولى، على نشر مقاطع فيديو عفوية لها تشير فيها إلى أهمية الرياضة خلال فترة الحمل والترتيبات التي تقوم بها في الأشهر الأخيرة من الحمل.وقد كشفت مؤخرًا عن تطورات حملها بفيديو، مؤكدة أنها أكتسبت أكثر من 13 كيلو غرام بسبب الحمل وبأنها كأي إمرأة تعاني من علامات تمدد الجلد.ولفتت إلى أنها تحافظ على صحتها من خلال الرياضة والرقص وتناول الخضراوات والفواكه.وكذلك حرصت مايا على تشجيع متابعاتها على التسجيل دورات خاصة لتأهيل الأمهات الجدد وتعليمهن سبل العناية بالمولود الجديد ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالولادة وما بعد إنجاب الطفل. (لها)