والد ميغان ماركل يكشف "أمنية حزينة" في عيد ميلاده.. ما علاقة الملك تشارلز؟

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كشف توماس والد ميغان ماركل، عن أمنيته الوحيدة التي ينتظر تحقيقها والمتمثلة بتلقيه مكالمة من ابنته التي ابتعدت عنه منذ سنوات، دون معرفة السبب.وقال توماس ماركل لصحيفة "ميل أون صنداي"، إنه يتعاطف مع الملك البريطاني تشارلز، كثيرًا؛ إذ يمرّان بتجربة متشابهة، كما لم يستطيعا رؤية حفيديهما.وقال والد ميغان، الذي سيبلغ عامه الثمانين خلال أيام، إنه والملك تشارلز يريدان رؤية أحفادهما، مضيفًا أنه يود التحدث معه، لأنه لديه العديد من الأسئلة التي لم تلق إجابات.وأضاف توماس، أن لا أحد يستحق المعاملة التي يتلقاها والملك، متسائلًا: لماذا يعاملونني أنا والملك تشارلز بشكل سيئ؟.وأشار والد ميغان ماركل إلى أنه عندما يبلغ الثمانين من عمره، في 18 تموز المقبل، يتمنى سماع صوت ابنته، لكن مكالمتها لن تأتي.وتشهد علاقة توماس وميغان توترًا شديدًا منذ ارتباطها بالأمير هاري، وزاد التوتر بعد تسليم توماس لصحيفة رسالة أرسلتها ميغان إليه، وتناولت فيها الخلاف بينهما بسبب أحداث وقعت قبل حفل الزفاف.ونشرت الصحيفة الرسالة، الأمر الذي دفع ميغان إلى رفع دعوى أمام المحكمة العليا في لندن في حق الشركة الناشرة للصحيفة، بتهمة انتهاك خصوصيتها، وقد كسبت هذه الدعوى في شباط الماضي.وبيّن توماس أنه سلم الصحيفة الرسالة في محاولة منه للدفاع عن نفسه، بعد أن أخبر أصدقاء ميغان مجلة "بيبول"، بأنها كتبت رسالة مؤثرة ومحبة إلى والدها، في محاولة منها لإصلاح علاقتها.وأشار الأب إلى أن الرسالة لم تتضمن أي محاولة إصلاح العلاقة بينه وبين ابنته، واصفًا إياها بأنها كانت "خنجرًا في القلب"، ويزعم توماس أن ابنته تتجاهله منذ سنوات، وتمنعه من رؤية آرتشي وليليبت. (فوشيا)