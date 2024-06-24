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المرأة

كارول سماحة: تكريمي في المغرب لكل فنان لبناني

Lebanon 24
24-06-2024 | 03:09
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أحيت كارول سماحة حفلها الغنائي المميّز على خشبة مسرح محمد الخامس بالمغرب ضمن فعاليات مهرجان موازين الدولي، ومن خلال نواعم نكشف كواليس خاصة بزيارة لبنانية خاصة من كارول سماحة بالمغرب.
سفير لبنان
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أثناء تواجدها بالمغرب للمشاركة بفعاليات مهرجان موازين الدولي بدورته الجديدة، تلقت كارول سماحة دعوة خاصة وتكريم خاص  من سفير لبنان زياد عطالله  بالمغرب لتلتقي كارول بمحبيها من لبنان أيضاً على أرض المغرب، وكشفت كارول أن هذا التكريم ليس لكارول فقط ولكنها تعتبره لكل نجم لبناني يمثّل بلده في كل مكان وتمنّت أن تمثل واجهة لبنان الجميلة مثل ما العالم العربي إعتاد عليها.
 
وكشفت كارول أنها وكل فنان لبناني يقاوم بالفن وسط كل الصراعات والحروب التي يشهدها لبنان في الفترة الأخيرة، وكأنهم يسيرون وسط الألغام بالفن، ورغم كل الظروف التي مرت ببلدهم، فهم قادرون أن يقاوموا بالفن والإبداع والموسيقى بكل مكان ليثبتوا للعالم أن لبنان ليس الحروب والطائفية والخراب.
رسالة شكر
 
ووجهت رسالة شكر للملك محمد السادس وكشفت عن لقائهما الأول منذ 15 عاماً، في لقاء شبه عائلي, وتفاجأت بثقافته الفنية الواسعة بكل المجالات المختلفة  كما أثنت على مجهود المغرب في تقديم مثل هذا المهرجان الدولي الذي ينافس المهرجانات العالمية.

ألبوم مقبل
هذا وكشفت كارول خلال تصريحاتها الصحفية, على هامش المهرجان ,عن موعد ألبومها الغنائي الجديد، على أن يكون شهر آب هو الموعد المبدئي لطرح الألبوم بالموسم الصيفي بعد غيابها عن ساحة الألبومات الغنائية ما يقرب من 8 أعوام إكتفت خلالها بأغنيات السينغل فقط . (نواعم)

 
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