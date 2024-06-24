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المرأة

للمرّة الثانية.. تايلور سويفت تبتلع حشرة خلال حفلها الغنائي وهكذا تصرفت (فيديو)

Lebanon 24
24-06-2024 | 10:44
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احيت الفنانة العالمية تايلور سويفت العرض الثالث لها في مدينة لندن البريطانية، على استاد ويمبلي، وسط الآلاف من الجماهير المحبة لها.
 
 
وخلال تقديم النجمة البالغة من العمر 34 عامًا أغنية أغنية All Too Well، توقفت فجاة عن الغناء وبدأت بالسعال ثم توجهت للجمهور الكبير قائلة: "لقد ابتلعت حشرة.. هل اكمل الغناء".
وبالرغم من الموقف المحرج والغريب إلا ان سويفت أكملت الغناء دون توقف، من احل جمهورها الواسع، وشهد الحفل صعود حبيبها ترافيس على المسرح خلال غنائها  I Can Do It With a Broken Heart وحملها.
 
 
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والجدير بالذكر إن هذا الموقف ليس الأول الذي تتعرض له الفنانة العالمية، حيث سبق وأن ابتلعت حشرة في شهر حزيران من العام الماضي خلال غنائها على مسرح "سولجر فيلد" في شيكاغو، وعلقت حينها "إنها لذيذة". (البوابة)
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