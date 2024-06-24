Advertisement

المرأة

رويدا عطية في تصريح حصري بعد الاعتزال.. إليكم ما قالته

Lebanon 24
24-06-2024 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1215445-638548502247614621.jpeg
Doc-P-1215445-638548502247614621.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تصدر اسم الفنانة السورية رويدا عطية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعناوين الاخبار في الفترة القليلة الماضية، بعد اعلان اعتزالها لتصدم جمهورها ومحبيها. 

وفي اول تعليق لها على هذا الموضوع، كشفت رويدا عطية أنها فضلت الاهتمام بعائلتها الصغيرة والاستمتاع بلعب دور الأم، بعيدا عن الفن ومتطلباته.

من هنا، تمنت رويدا عطية من الجمهور وجميع محبيها أن يتفهموا قرار اعتزالها، ويمنحوها المساحة اللازمة لعيش حياتها بالطريقة التي تتناسب مع خياراتها، مضيفة: "طبعًا الغالبية ستقول إن الفنانات كلهن أكملن مسيرتهن الفنية ولديهن أولاد، أحترم قرار كل إنسان، ولكني اخترت بيتي وابني". (الجديد)

Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2024-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2024-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:47 | 2024-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
10:44 | 2024-06-24
07:40 | 2024-06-24
03:09 | 2024-06-24
00:23 | 2024-06-24
15:46 | 2024-06-23
13:58 | 2024-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24