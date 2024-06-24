رويدا عطية في تصريح حصري بعد الاعتزال.. إليكم ما قالته

تصدر اسم الفنانة السورية رويدا عطية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعناوين الاخبار في الفترة القليلة الماضية، بعد اعلان اعتزالها لتصدم جمهورها ومحبيها.

وفي اول تعليق لها على هذا الموضوع، كشفت رويدا عطية أنها فضلت الاهتمام بعائلتها الصغيرة والاستمتاع بلعب دور الأم، بعيدا عن الفن ومتطلباته.

من هنا، تمنت رويدا عطية من الجمهور وجميع محبيها أن يتفهموا قرار اعتزالها، ويمنحوها المساحة اللازمة لعيش حياتها بالطريقة التي تتناسب مع خياراتها، مضيفة: "طبعًا الغالبية ستقول إن الفنانات كلهن أكملن مسيرتهن الفنية ولديهن أولاد، أحترم قرار كل إنسان، ولكني اخترت بيتي وابني". (الجديد)