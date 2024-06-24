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المرأة

بعد إعلان إصابتها بالسرطان.. هذه نصائح كندة علوش للنساء

Lebanon 24
24-06-2024 | 23:00
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لا يزال خبر إصابة النجمة كندة علوش بسرطان الثدي وخضوعها لفترة علاج طويلة يُقلق محبيها الذين يتابعون على "يوتيوب" البودكاست الذي كشفت من خلالها عن معاناتها مع هذا المرض بكل جرأة وحرية.

وحرصت النجمة السورية على توجيه مجموعة من النصائح الى الفتيات حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وقالت:"أقول لكل بنت أرجوكي اسرعي بالكشف المبكر على سرطان الثدي ولا تهملي هذا الأمر". وأضافت: "وأقول لكل إنسانة مرت بتجربة المرض خديها ببساطة وكوني قوية وأقوى بالناس اللي حواليكي وبيحبوكي وبربنا وبأولادك وأقوى بكل النِّعم الأخرى التي أعطاكِ إيّاها الله وقولي الحمد الله".

وتطرّقت كندة في نصائحها إلى الشق النفسي إذ قالت: "القلق والحزن والرعب كل ده بيأثر في المرض، لازم تعدّي الرحلة وتوصلي لبر الأمان وتنتصري على المرض".

وجاءت هذه النصائح خلال مشاركة كندة علوش في بودكاست مع الإعلامية منى الشاذلي أعلنت فيه عن إصابتها بسرطان الثدي، وخضوعها للعلاج بالأشعة والكيماوي، لافتةً إلى أنها فقدت الكثير من شعرها وأن لديها تاريخ عائلي مع هذا المرض، حيث توفّيت جدّتها وخالتها بالسرطان. (لها)

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