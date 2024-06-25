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المرأة

ابنة دنيا بطمة تأسر القلوب بجمالها وموهبتها في الرقص (صورة)

Lebanon 24
25-06-2024 | 00:50
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تواصل شقيقات النجمة دنيا بطمة على تفعيل صفحتها على انستغرام من خلال صور ومقاطع فيديو عفوية لابنتيها غزل وليلى روز.
 
وعلى الرغم من تهديدات طليق الفنانة المغربية ووالد الطفلتين بضرورة التوقع عن نشر صور ابنتيها وعدم استغلالهما خلال فترة تواجد والدتهما في السجن، بتهمة الإساءة للمشاهير من خلال إدارة حساب "حمزة مون بيبي"، إلا أن شقيقات دنيا تتجاعلن الأمر بشأن كامل ويشاركن صور الطفلتين في كل المناسبات والنشاطات الخاصة بهما.
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ونُشر أخيراً مقاطع فيديو وصور لغزل وعي ترتدي الملابس التقليدية الاسبانية وترقص بحرفية عالية مع زميلها على المسرح، وبدت الطفلة في غاية الجمال والأناقة باللون الأحمر، وظهر مدى إهتمام خالاتها بها وبفرحها وحرصهن الدائم على التعويض عن غياب أمها بمنحها وشقيقتها الوقت الكافي والعناية لحين خروج والدتهما إلى الحرية.



تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور وأثنوا على رعاية شقيقات دنيا ووالدتها بطفلتيها، كتمنيين لدنيا الخروج من السجن قريباً بعفو خاص، وذلك بعدما رفض طلب العفو الملكي الذي صدر العيد الماضي. (لها)
 

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