هبة طوجي: بدايتي على مسرح الرحابنة وليس في ذا فويس

إفتتحت هبة طوجي فعاليات مهرجان موازين بالرباط بعد توقف دام أربعة أعوام، وقد رفع الحفل شعار كامل العدد ليشهد آلاف الجماهير بحفل إستثنائي على خشبة مشرح محمد الخامس بالرباط، ومن خلال نواعم نكشف ماذا قالت هبة طوجي عن الأغنية المغربية.

Advertisement

تألقت هبة طوجي بحفلها الغنائي بمهرجان موازين الدولي والذي بدأت فعالياته مساء الخميس، وكشفت هبة طوجي عن حبها للأغنية المغربية وارتباطها بها بشكل كبير وأكدت انها تشعر بالشرف والسعادة لإختيارها لحفل إفتتاح هذا المهرجان العريق بعد عودته مجدداً بهذه الدورة وإشتياق الجمهور له، وأضافت أنها تتمنى تقديم أغنية مغربية في ألبومها الجديد.

وحرصت هبة طوجي أن ترتدي "بروش" يحمل خريطة المغرب تقديراً للشعب المغربي أثناء تواجدها بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان.





وبسؤالها عن التمثيل، ذكرت أنها درست التمثيل والإخراج بالجامعة وأنها إختارت هذه الفنون لأنها تكمل الغناء ، وتعتبر تمثيلها بالمسرح الغنائي يكفيها حالياً، ومن الممكن في المستقبل القريب يكون لها فرص أكثر بمجال التمثيل.



واعتبرت هبة أن مرحلة ذافويس فرنسا لم تكن بدايتها ولكنها بدأت قبل هذه التجربة بسنوات منذ عام بمسرحية "عودة الفينيق " للرحابنة أسامة الرحباني ومنصور الرحباني، اما مرحلة ذا فويس فرنسا فقد عرفت الجمهور بها بشكل أكبر.

وأكدت هبة طوجي أن تعاونها مع عائلة الرحباني مسؤولية كبيرة جداً؛ فهو سلاح تحصين بالنسبة إليها بالفن والإحتراف والمعرفة ولكنه مسؤولية تجعلها تتحدى نفسها دائما لتكون على قدر هذه المسؤولية. (نواعم)