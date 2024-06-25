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المرأة
لبلبة تردّ على انتقادات ظهورها ببدلة رقص وبسيجارة في فمها: ما زلت صغيرة
Lebanon 24
25-06-2024
|
09:02
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علّقت الفنانة لبلبة على ظهورها ببدلة رقص ضمن مشاهد فيلم "عصابة الماكس"، وهو بطولة الفنان أحمد فهمي، ويُعرض حالياً في دور السينما.
وقالت لبلبة: "لم أشعر أنني عملت حاجة غريبة لأني أصلًا فنانة استعراضات، وفجأة شعرت أنني لم أكبر وما زلت صغيرة وظللت أرقص وأزغرد في المشهد".
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كما تحدثت لبلبة عن كواليس ظهورها في الفيلم وهي تدخّن، قائلةً: "هناك مشاهد فوجئت بأن الناس بتضحك فيها وعملتها بمنتهى الجدية ولم أتصور أنهم سيضحكون عليها". وتابعت: "كانت صعبة إني أضع سيجارة في فمي وأتكلم بيها، كانت حرفة تعلّمتها وأنا لا أدخن أصلاً، الأول كانت تقع مني وكلامي لم يكن واضحاً، ثم اعتدت الأمر بعدها".
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