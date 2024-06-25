Advertisement

المرأة

لبلبة تردّ على انتقادات ظهورها ببدلة رقص وبسيجارة في فمها: ما زلت صغيرة

Lebanon 24
25-06-2024 | 09:02
A-
A+
Doc-P-1215793-638549284608190957.jpg
Doc-P-1215793-638549284608190957.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علّقت الفنانة لبلبة على ظهورها ببدلة رقص ضمن مشاهد فيلم "عصابة الماكس"، وهو بطولة الفنان أحمد فهمي، ويُعرض حالياً في دور السينما.

وقالت لبلبة: "لم أشعر أنني عملت حاجة غريبة لأني أصلًا فنانة استعراضات، وفجأة شعرت أنني لم أكبر وما زلت صغيرة وظللت أرقص وأزغرد في المشهد".
Advertisement

كما تحدثت لبلبة عن كواليس ظهورها في الفيلم وهي تدخّن، قائلةً: "هناك مشاهد فوجئت بأن الناس بتضحك فيها وعملتها بمنتهى الجدية ولم أتصور أنهم سيضحكون عليها". وتابعت: "كانت صعبة إني أضع سيجارة في فمي وأتكلم بيها، كانت حرفة تعلّمتها وأنا لا أدخن أصلاً، الأول كانت تقع مني وكلامي لم يكن واضحاً، ثم اعتدت الأمر بعدها".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
10:35 | 2024-06-25
04:35 | 2024-06-25
00:50 | 2024-06-25
00:29 | 2024-06-25
23:00 | 2024-06-24
15:00 | 2024-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24