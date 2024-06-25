لبلبة تردّ على انتقادات ظهورها ببدلة رقص وبسيجارة في فمها: ما زلت صغيرة

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علّقت الفنانة لبلبة على ظهورها ببدلة رقص ضمن مشاهد فيلم "عصابة الماكس"، وهو بطولة الفنان أحمد فهمي، ويُعرض حالياً في دور السينما.وقالت لبلبة: "لم أشعر أنني عملت حاجة غريبة لأني أصلًا فنانة استعراضات، وفجأة شعرت أنني لم أكبر وما زلت صغيرة وظللت أرقص وأزغرد في المشهد".كما تحدثت لبلبة عن كواليس ظهورها في الفيلم وهي تدخّن، قائلةً: "هناك مشاهد فوجئت بأن الناس بتضحك فيها وعملتها بمنتهى الجدية ولم أتصور أنهم سيضحكون عليها". وتابعت: "كانت صعبة إني أضع سيجارة في فمي وأتكلم بيها، كانت حرفة تعلّمتها وأنا لا أدخن أصلاً، الأول كانت تقع مني وكلامي لم يكن واضحاً، ثم اعتدت الأمر بعدها".