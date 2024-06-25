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المرأة
شيرين تقع في ورطة جديدة... إليكم التفاصيل
Lebanon 24
25-06-2024
|
10:35
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أزمة جديدة دخلت فيها الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد تداول أغنية مسرّبة لها من الأغاني التي انتهت من تسجيلها أخيراً بعنوان "كل الحاجات"، وذلك قبل طرحها رسمياً في شكلها النهائي.
وعُرضت الأغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع "يوتيوب"، وسط تعليقات إيجابية من جمهورها.
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ورغم أن الأغنية نالت إعجاب جمهورها، إلا أن تسريبها وضع شيرين في مأزق عدم استطاعة طرح الأغنية عبر قنواتها الخاصة، وذلك بسبب حقوق الملكية على "يوتيوب"، حيث يرفض موقع الأغاني الشهير نشر الأغنية على أي قناة أخرى، ويعتبرها مسروقة من الناشر الأول، وهو في هذه الحالة الذي سرّب الأغنية.
وكانت شيرين عبد الوهاب تستعد لطرح عدد من الأغاني على "يوتيوب"، كعودة بعد فترة من الغياب، وكانت أغنية "كل الحاجات" من ضمن باقة الأغاني التي كانت شيرين تستعد لطرحها.
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