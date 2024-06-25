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فنون ومشاهير
قضية الفاشينيستا الشهيرة فاطمة المؤمن تعود الى الواجهة.. ما جديدها؟
Lebanon 24
25-06-2024
|
15:23
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قررت محكمة التمييز في الكويت رفض وقف تنفيذ الحكم بحبس "الفاشينيستا" الشهيرة فاطمة المؤمن 3 سنوات بجرم قتل آخرين بالخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء، وحددت جلسة 14 تموز المقبل للمرافعة.
وعقدت المحكمة عقدت جلسة لها يوم أمس الاثنين ، من أجل النظر في قضية الاستئناف الخاصة بالقضية، وذلك بعدما أصرت محكمة الجنح المستأنفة في وقت سابق على عدم إخلاء سبيل الفاشينيستا الكويتية، مصدرة قرارا يؤيد حبسها.
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يذكر أن الحادث وقع فجر يوم 24 آب 2023 على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبد العزيز في الكويت، ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة 2 آخرين.
المصدر: روسيا اليوم
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