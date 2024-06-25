قضية الفاشينيستا الشهيرة فاطمة المؤمن تعود الى الواجهة.. ما جديدها؟

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قررت محكمة التمييز في الكويت رفض وقف تنفيذ الحكم بحبس "الفاشينيستا" الشهيرة فاطمة المؤمن 3 سنوات بجرم قتل آخرين بالخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء، وحددت جلسة 14 تموز المقبل للمرافعة.وعقدت المحكمة عقدت جلسة لها يوم أمس الاثنين ، من أجل النظر في قضية الاستئناف الخاصة بالقضية، وذلك بعدما أصرت محكمة الجنح المستأنفة في وقت سابق على عدم إخلاء سبيل الفاشينيستا الكويتية، مصدرة قرارا يؤيد حبسها.يذكر أن الحادث وقع فجر يوم 24 آب 2023 على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبد العزيز في الكويت، ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة 2 آخرين.