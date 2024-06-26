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المرأة
يوتيوب يحذف أغنية بلقيس الجديدة "طاوعك قلبك".. كيف علّقت؟
Lebanon 24
26-06-2024
|
00:43
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فوجئ جمهور النجمة بلقيس فتحي، بحذف أحدث أعمالها الغنائية "طاوعك قلبك"، من منصة الفيديو العالمية "يوتيوب"، بعد أقل من أسبوع واحد على طرحها، على خلفية اتهامات طالت صُنّاع الأغنية بسرقة لحنها.
وأغنية "طاوعك قلبك" باللهجة المغربية، من كلمات يونس آدم، وألحان صلاح الدين مجاهد، وتوزيع حمزة الغازي، وإخراج عبد الرفيع عبديوي.
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ونقلت وسائل إعلام مغربية عن المطرب المغربي موس ماهر، أن لحن "طاوعك قلبك"، هو ذاته لحن أغنيته "لغرام"، التي طرحها في العام 2020 بالتعاون مع الفنان الجزائري رضا الطالياني.
ماهر أكّد أنه لن يكتفي بحذف الأغنية من "يوتيوب"، بل سيسعى كخطوة مقبلة إلى حذفها من موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" أيضًا.
بلقيس علّقت على اتهامات موس ماهر، بسرقة لحن أغنيته، وقالت في الندوة الصحفية التي سبقت حفلها في مهرجان موازين في المغرب، إن أغنيتها تتميز بالإيقاعات الموسيقية المعروفة في شمال المغرب، وهي غالبًا ما تكون متشابهة.
وأكّدت أن "طاوعك قلبك"، لا تشبه بأي شكل أغنية "الغرام" لموس ماهر.
بدوره، أوضح مخرج فيديو كليب "طاوعك قلبك"، عبد الرفيع عبديوي، أن بلقيس ليس لديها معرفة شاملة بالألحان المتداولة في المغرب، وأنها لم تكن لديها أي نية مبيتة لسرقة حقوق فنان آخر، مضيفًا أنه كان من الأنسب "معالجة الأمور بحكمة". (فوشيا)
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