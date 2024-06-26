"إحلويتي بعد الطلاق"... شاهدوا كيف تغاعلت نيللي كريم مع تعليق معجبة (فيديو)

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وجهت إحدى المعجبات تعليقا مازحًا للفنانة المصرية، نيللي كريم، على هامش مشاركتها في فعاليات أسبوع الموضة في باريس.وأثناء استقبال نيللي كريم من قبل معجبيها، وجهت إحدى المعجبات تعليقا لها قالت فيه: "إحلويتي بعد الطلاق".واستقبلت الفنانة التعليق بضحكة بسيطة، وهزت رأسها في مجاملة واضحة لها.وحضرت نيللي كريم عرض أزياء المصمم اللبناني جورج حبيقة واختارت إطلالة بسيطة فارتدت سروال جينز وبلوزة صيفية.