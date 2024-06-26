Advertisement

المرأة

"إحلويتي بعد الطلاق"... شاهدوا كيف تغاعلت نيللي كريم مع تعليق معجبة (فيديو)

Lebanon 24
26-06-2024 | 05:57
A-
A+
Doc-P-1216131-638550037395554302.png
Doc-P-1216131-638550037395554302.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجهت إحدى المعجبات تعليقا مازحًا للفنانة المصرية، نيللي كريم، على هامش مشاركتها في فعاليات أسبوع الموضة في باريس.

وأثناء استقبال نيللي كريم من قبل معجبيها، وجهت إحدى المعجبات تعليقا لها قالت فيه: "إحلويتي بعد الطلاق".
Advertisement

واستقبلت الفنانة التعليق بضحكة بسيطة، وهزت رأسها في مجاملة واضحة لها.

وحضرت نيللي كريم عرض أزياء المصمم اللبناني جورج حبيقة واختارت إطلالة بسيطة فارتدت سروال جينز وبلوزة صيفية.
 
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:52 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:34 | 2024-06-26
02:54 | 2024-06-26
00:43 | 2024-06-26
23:00 | 2024-06-25
15:23 | 2024-06-25
10:35 | 2024-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24