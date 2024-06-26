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المرأة
لطيفة تكشف سرّاً عن والدتها
Lebanon 24
26-06-2024
|
09:30
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طرحت الفنانة التونسية لطيفة ألبومها الجديد "مفيش ممنوع"، عبر قناتها الرسمية في"يوتيوب"، وعدد من منصات الموسيقى، حيث أصدرت أولاً أغنية "يا ليالي" على أن تُطرح باقي أغنيات الألبوم تِباعاً.
وقالت لطيفة في تصريحات صحافية، إن أبرز ما يميز ألبومها الجديد "مفيش ممنوع" أنها أحسّت بكل أغنية فيه، سواء كانت تعبّر عن الفرح أو الحزن، مؤكدةً أنها حرصت على التنويع في الأشكال الموسيقية المقدَّمة فيه، وكان هذا سبباً في تأخر طرحه، كما أنها أصرّت على تصوير كل أغاني الألبوم.
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وأضافت أنها بدأت التحضير للألبوم وتسجيل الأغاني قبل وفاة والدتها، وكانت كلّما عادت من الاستديو تأخذ رأيها في كل أغنية، موضحةً أنها اختارت أغانيه هي ووالدتها قبل رحيلها، ولذلك تشعر بأن أمّها جزء من ألبوم "مفيش ممنوع".
وأكدت لطيفة أنها تتابع ردود فعل الجمهور على برومو بعض الأغاني التي طرحتها خلال الفترة الماضية، وتستبشر خيراً بآراء الجمهور الذين طالبوها بالإسراع في طرح الألبوم، بعدما أعجبتهم المقاطع التي نشرتها عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.
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