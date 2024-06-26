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أصيبت بخيبة أمل.. نهاية حزينة لحسناء كرواتيا في "يورو 2024"

Lebanon 24
26-06-2024 | 09:46
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عبرت الكرواتية إيفانا نول التي نالت لقب "المشجعة الأكثر جاذبية" في مونديال 2022 عن خيبة أملها، بعدما باتت حظوظ منتخب بلادها في التأهل لثمن نهائي "يورو 2024" معلقة بخيط رفيع.

وكانت كرواتيا في طريقها إلى حجز بطاقتها إلى ثمن نهائي بطولة كأس أمم أوروبا المقامة حاليا في ألمانيا، عندما تقدمت بهدف قائدها لوكا مودريتش وإلى وضع إيطاليا على لائحة الانتظار، لكن هدف البديل ماتيا زكانيي في الوقت بدل الضائع قلب المشهد ووضع حاملة اللقب في ثمن النهائي وثالثة مونديال قطر 2022 أقرب إلى توديع البطولة.
 
وأصيبت نول بخيبة أمل وأظهرت حسرة كبيرة بعد تعادل منتخب بلادها مع إيطاليا وتلاشي حظوظه في التأهل إلى ثمن نهائي "يورو 2024"، حيث نشرت عارضة الأزياء الكرواتية الشهيرة بعد تلك المباراة مجموعة صور عبر خاصية "القصص" على حسابها على موقع "إنستغرام" مع رموز تعبيرية تدل على الإحباط والحزن.
 
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نهاية حزينة لحسناء كرواتيا في
 
وقبل نتيجة التعادل المؤلمة لكرواتيا أمام إيطاليا، دأبت نول على نشر صور تظهر استمتاعها مع الجماهير بالأجواء التي تسبق المباريات، وقبل مباراة إيطاليا بالتحديد، ظهرت عارضة الأزياء الكرواتية وهي في ألمانيا تقوم بأكل طبق من المعكرونة، أحد أشهر الأطباق في إيطاليا كنوع من السخرية من الخصم قبل المواجهة. (روسيا اليوم) 
 

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