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المرأة
احدث ظهور لـ انجي خوري بعد انقطاع والجمهور يعلق
Lebanon 24
26-06-2024
|
15:00
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تصدر اسم مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي محركات البحث والتريند بعد نشرها صورة سيلفي لها على حسابها الخاص على انستغرام.
وفي التفاصيل نشرت انجي خوري صورة سيلفي لها ظهرت بملامح جميلة وعلقت قائلة: سيلفي من بعد انقطاع ..رغم كل الصعوبات والضغوطات الي عم مر فيها بس حبيت طل عليكم مع ابتسامة.
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وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشور وعلقت احداهن قائلةً: محلاكي صرتي .سبحان يلي خلقك .عنجد مبين نيتك صفيت وصرتي اجمل . الله يثبتك يارب ويثبتنا جميعا. (الجديد)
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