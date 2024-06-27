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تكبره بـ 11 سنة.. ممثلة سورية شهيرة تعقد خطوبتها على زميلها وتستعد للزواج للمرة الثانية (فيديو)

Lebanon 24
27-06-2024 | 00:20
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أثارت الممثلة السورية نادين تحسين بيك الجدل بعد إطلالتها مع زميلها الممثل اياد عيسى في حفل زفاف الفنان كرم الشعراني وظهرا مع بعضهما متشابكي الايدي ولم يفترقا ما أثار شكوك الجمهور حول زواجهما او ارتباطهما.
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إلى ذلك، أكد الفنان السوري حسام تحسين بيك خطوبة ابنته الفنانة نادين تحسين بيك والفنان إياد عيسى، بعد تداول أنباء دخولها القفص الفضي مجددًا.

وقال تحسين بيك لـ"فوشيا" إن خبر ارتباطهما صحيح، وإنهما حاليًا في فترة الخطوبة على أن يتم الزواج رسميًا خلال الفترة القليلة المقبلة.

يُذكر أن الثنائي شاركا معاً في مسلسل "كسر عضم" بشخصيات شمس ودانيال وكانت بينهما قصة حب ضمن العمل.

ونادين من مواليد عام 1981 أي عمرها 43 سنة في حين ان اياد من مواليد عام 1992 أي يبلغ من العمر 32 سنة، وبالتالي هي تكبره بـ 11 سنة.

المرأة

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