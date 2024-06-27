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المرأة

هل عقدت رضوى الشربيني قرانها مباشرة على الهواء؟

Lebanon 24
27-06-2024 | 03:49
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انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو للإعلامية المصرية رضوى الشربيني، ظهرت فيه وقد هنأها عدد من صديقاتها على عقد قرانها.

وكشفت مصادر من داخل البرنامج في تصريحات صحافية أن الفيديو ما هو إلا مزحة بين رضوى الشربيني، وعدد من صديقاتها خلال التحضير لحلقة الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن، لا سيما أنها كانت ترتدي اللون الأبيض.
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وأشارت المصادر، إلى أن الإعلامية فوجئت بتداول الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "عقد قران رضوى الشربيني"، رغم أنها ظهرت في الفيديو تضحك وتمازح صديقاتها في الأمر.

وكانت حلقة الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن، مع الإعلامية رضوى الشربيني في برنامجها "هي وبس"، الذي يذاع عبر قناة "سي بي سي" المصرية، قد حققت نجاحاً كبيراً وتصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأيام الماضية وذلك بعدما كشفت أنها عانت في زواجها الأول كثيرًا؛ بسبب الخيانة والعنف الزوجي.

وأشارت الفنانة اللبنانية في المقابلة ذاتها، إلى أنها بدأت بعد الزيجة الأولى، بالبحث عن حياة جديدة في بيئة صحية، مشددة على أن تعرض المرأة للخيانة يجعلها تشعر بالوجع أكثر من الرجل.
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