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تصنيف منزل مارلين مونرو معلماً تاريخياً

Lebanon 24
27-06-2024 | 05:56
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صوّت مجلس مدينة لوس أنجلوس بالإجماع على اعتبار المنزل السابق للممثلة مارلين مونرو معلما تاريخيا.

ويأتي القرار بعد معركة استمرت لأشهر بين المجلس وأصحاب المنزل الواقع في حي برينتوود الراقي. 

وقالت المستشارة في البلدية تريسي بارك "لا يوجد أي شخص أو مكان في لوس أنجلوس يحظى بشهرة وأهمية أكثر من مارلين مونرو ومنزلها في برينتوود".
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وتابعت إنّ "عدداً من أشهر صور مونرو التُقطت في هذا المنزل وقرب حوض السباحة التابع له"، مضيفةً "لقد ماتت مارلين فيه بشكل مأسوي، مما يجعلها مرتبطة بهذا المكان إلى الأبد".

واشترى الزوجان المجاوران، روي بانك وبرينا ميلستين، العقار في تموز 2023 مقابل 8.35 مليون دولار مع خطط لهدم المنزل لتوسيع ممتلكاتهما، وفقًا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز. (سكاي نيوز)

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