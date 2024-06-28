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المرأة

ارتدت معطفًا بدون ملابس.. نجمة عالمية تتخطّى حدود الجرأة بعرض أزياء في فرنسا! (صورة)

Lebanon 24
28-06-2024 | 00:36
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لفتت إطلالة النجمة العالمية كاتي بيري، أنظار الجمهور والصحافة، أثناء حضورها عرض أزياء Balenciaga لخريف 2024 خلال أسبوع الموضة في باريس، اذ تخطّت بملابسها حدود الجرأة.
 
وارتدت بيري معطفاً أسود كبيراً بأكمام طويلة، رافعةً ياقته خلف عنقها، ومن دون أي ملابس في الجزء العلوي من جسمها. ونسّقت المعطف مع زوجٍ من الجوارب السوداء الممزّقة وشبه الشفّافة لتتماشى مع مظهرها، وخصوصاً حذاءها ذا المقدّمة المدبّبة.
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كاتي بيري


وحافظت بيري على الحد الأدنى من الأكسسوارات، فاكتفت بارتداء النظّارات الشمسية السوداء الجريئة لإكمال إطلالتها.

أما بالنسبة الى شعرها ومكياجها، فقد سحبت المغنّية خصلات شعرها ذات اللون الأسود إلى الخلف بضفيرة ضيقة وطويلة، وطبّقت مكياجاً ناعماً مع حاجبين جريئين وشفتين ورديتين لامعتين.
 
وجلست في الصف الأمامي لعرض الأزياء، إلى جانب نجمات مثل نيكول كيدمان وإيفا هيرزيغوفا ونعومي واتس وسلمى بلير ومايا رودولف.
وكانت كاتي بيري قد أطلّت بتصاميم "بالنسياغا" في أوقات سابقة، بحيث ارتدت مغنية Firework يوم الثلاثاء الماضي فستاناً قصيراً من مجموعة ما قبل خريف 2024 التي تنتجها علامة الأزياء الإسبانية الفاخرة، تميّز باللون الأحمر الناري وبملمس مخملي وأكمام طويلة مع خط عنق غير متماثل. (لها)
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