عادات يومية بسيطة لبشرة نضرة طوال العام.. اتبعيها

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يمكنكِ إبطاء علامات الشيخوخة من خلال اتباع روتين للعناية بالبشرة، باستخدام عادات يومية معينة. فقد يساعدك استخدام قناع الضوء الأحمر (LED) على تقليل ظهور حب الشباب، والاحمرار، والتجاعيد، والندبات. ويوصي الخبراء بـ10 دقائق من العلاج بالضوء الأحمر يومياً، لمساعدة بشرتكِ على البقاء شابة.وإن النوم دون إزالة المكياج يمكن أن يسد المسام، ويسبب حب الشباب، ويجعل البشرة باهتة. ويوصي الخبراء باستخدام منظف لطيف في نهاية اليوم؛ لإزالة المكياج، والبقايا الأخرى قبل النوم. ومن المهم التأكد من أن منتج التنظيف طبيعي، ولا يجرد بشرتكِ من الزيوت الضرورية.كما يعد الحصول على قسطٍ جيد من الراحة أثناء الليل طريقة أخرى؛ لضمان بقاء بشرتكِ شابة من حيث المظهر والصحة. ويوصي الخبراء بإنشاء روتين ثابت قبل النوم، والحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة، حتى يتمكن جسمكِ من القيام بعمليات إصلاح وتجديد مهمة، تشمل استعادة خلايا الجلد.أما شرب الكثير من الماء، فيساعدك في الحفاظ على رطوبة بشرتكِ ويمكن أن يبقيها أكثر نعومة ومرونة وخالية من العيوب، وكل ذلك يساهم في الحصول على مظهر أكثر صحة وشباباً. فالجفاف يؤدي إلى التجاعيد، وانخفاض معدل دوران الخلايا. ويُوصى بشرب ما لا يقل عن 11.5 كوباً من السوائل يومياً.كذلك نظامكِ الغذائي يمكن أن يحدد ما إذا كانت بشرتكِ تبدو شابة أم كبيرة بالنسبة لعمرها. والأطعمة السكرية والنشوية والمعالجة غير صحية للغاية، ويمكن أن تؤدي إلى التهاب الجلد، واحتقان المسام، والتجاعيد المبكرة. وبدلاً من ذلك، تناولي الفواكه والخضروات الملونة الغنية بمضادات الأكسدة، والدهون الصحية التي تساعد على تحسين مناعة الجلد، والحماية من أضرار الأشعة فوق البنفسجية البيئية. واتباع هذه العادات اليومية البسيطة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في صحة ومظهر بشرتكِ، ما يساعدكِ في الحفاظ على بشرتكِ شابة ومشرقة. (زهرة الخليج)