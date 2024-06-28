بدت كهيكل عظمي... فستان أنجلينا جولي المخملي يكشف عن نحافتها المفرطة (صور)

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لفتت الفنانة العالمية أنجلينا جولي الأنظار اليها عندما حضرت على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز توني الذي أقيم مدينة نيويورك حيث تواجدت مع ابنتها فيفيان 15 عامًا.وكانت نحافتها المفرطة حديث الجمهور وارتدت فستاناً مخملياً باللون الأسود من فيرساتشي.وتفاعل الجمهور مع نحافة جولي المفرطة حيث انهالت التعليقات وعلق احدهم: "تبدو مثل الهيكل العظمي".وعلق مصدر لـ موقع In Touch، قال إن جولي تعلم مدى نحافتها وكانت على دراية كبيرة إن فستانها المكشوف من ناحية الصدر سيكشف عن النحافة المفرطة، وإنها ستكون حديث الجمهور بشكل كبير.فيما قال مصدر آخر إن جولي لا تهتم بالتعليقات وتحب التباهي بشكلها بالرغم من نحافتها المفرطة، واكد مصدر مقرب من جولي إنها لا تتعمد الظهور بهذه النحافة، لكنها من الشخصيات التي تنسى الطعام عندما تتوتر، ومع قضايا الحضانة الأخيرة التي تخوضها مع طليقها براد بيت فإنها تعيش اجواء التوتر بشكل كبير.والجدير بالذكر إن جولي منذ انفصالها عن بيت تخوض العديد من الصراعات والقضايا مع طليقها، لا سيما بخصوص اولادها.