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المرأة

رانيا يوسف تلجأ للقضاء بسبب "شهوة جسد"

Lebanon 24
28-06-2024 | 10:03
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أزمة جديدة تمر بها الفنانة رانيا يوسف، وذلك بعد أن انتشر فيديو طويل بعنوان "شهوة جسد" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب ".

وروج أحد الأشخاص المجهولين للمقطع على أنه فيلم جديد لرانيا يوسف، التي تصدرت صورتها الفيديو، حيث بدأ في الانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لتتلقى بعدها الفنانة رسائل من المقربين يخبرونها بما حدث.
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من جانبها قالت الفنانة رانيا يوسف لـ"العربية.نت"، إنها تلقت العديد من المكالمات والرسائل من بعض الأصدقاء بعد أن شاهدوا صورتها على غلاف الفيديو عبر منصة يوتيوب، وروج له صاحب القناة على أنه فيلم جديد يحمل اسم "شهوة جسد"، وهذا ما أثار استغرابها، متسائلة كيف لشخص يدعى هذا الادعاء ويروج لفيديوهات غير أخلاقية مستخدماً صورتها.

وأضافت رانيا أنها على الفور توجهت إلى مباحث الإنترنت بالقاهرة وحررت محضرا بالواقعة، وسلمت المسؤولين رابط الفيديو الموجود عبر يوتيوب للتعامل معه والوصول إلى صاحب تلك القناة للتحقيق معه.

وأوضحت الفنانة أنها لم تكتف بذلك بل توجهت أيضا بشكوى رسمية إلى نقيب الممثلين المصريين الفنان أشرف زكي، حتى تتبنى النقابة تلك الأزمة ومتابعتها ومحاسبة الشخص الذي فعل ذلك .

ومن جانبه قال الفنان أشرف زكي إنه بالفعل تقدمت الفنانة بشكوى رسمية للنقابة بسبب استخدام صورتها ووضعها على غلاف الفيديو.

وتعامل مجلس إدارة نقابة الممثلين مع الشكوى، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضد صاحب القناة، فضلا عن أن بلاغ النقابة سيكون بجانب البلاغ الذي قدمته الفنانة لمباحث الإنترنت.
 
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