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فنون ومشاهير

هل ارتبطت مي عز الدين بزميلها الفنان الشهير؟

Lebanon 24
28-06-2024 | 23:00
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بعد انتشار أنباء حول ارتباط الفنان أحمد هارون بالفنانة مي عز الدين، قال هارون إن "مي عز الدين أخت عزيزة له"، وأنه يكنّ لها كل الاحترام والتقدير، مشيراً إلى أن صداقتهما لا تزال مستمرة الى اليوم، ويتواصلان بشكل دائم.
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وأضاف في مقابلة تلفزيونية أن "مي كانت مرِحة جداً أثناء تصوير فيلم "فرح"، كما قدّمت بطولات قبل ذلك مع محمد فؤاد في فيلم "رحلة حب"، فكانت تبادر بالكلام لتذويب الجليد وخلق كيمياء بينهما أثناء التصوير".


وتابع: "لو كان في أي كلام أو شائعات عن وجود علاقة بيننا بناء على تعاملنا في الفيلم، فهذا غير حقيقي طبعاً".

فنون ومشاهير

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