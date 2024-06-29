هل تذكرون ملكة جمال لبنان السابقة نورما نعوم؟ احتفلت بعيدها بأجواء فخمة شاهدوا كيف أصبحت (صور)

احتفلت ملكة جمال لبنان السابقة نورما نعوم بعيد ميلادها بأجواء فخمة وبحضور عدد من أصدقائها.



ونشرت نعوم فيديوهات عبر خاصية الستوري على حسابها على انستغرام وثقت من خلالها أجواء الاحتفال.



وأطلت نورما بفستان من الدانتيل باللون الأبيض وهو مكشوف عند منطقة الصدر. وأكد المتابعون انها لا زالت جميلة ولم تتغير ملامحها على الرغم من مرور 25 سنة على انتخابها ملكة جمال لبنان.

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وابتعدت نعوم عن الأضواء بعد طلاقها عام 2016 من زوجها المدير العام السابق لتلفزيون "المستقبل" الدكتور نديم منلا، وهي مُقلة بإطلالاتها كما انها ليست ناشطة كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.



يُذكر انها انتخبت عام 1999 ملكة جمال لبنان ومثلت بلدها في مسابقات جمالية عالمية، وخاضت عدة تجارب في تقديم البرامج.







