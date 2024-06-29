Advertisement

المرأة

هل تذكرون ملكة جمال لبنان السابقة نورما نعوم؟ احتفلت بعيدها بأجواء فخمة شاهدوا كيف أصبحت (صور)

Lebanon 24
29-06-2024 | 03:11
A-
A+
Doc-P-1217287-638552529271841490.jpg
Doc-P-1217287-638552529271841490.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احتفلت ملكة جمال لبنان السابقة نورما نعوم بعيد ميلادها بأجواء فخمة وبحضور عدد من أصدقائها.

ونشرت نعوم فيديوهات عبر خاصية الستوري على حسابها على انستغرام وثقت من خلالها أجواء الاحتفال.

وأطلت نورما بفستان من الدانتيل باللون الأبيض وهو مكشوف عند منطقة الصدر. وأكد المتابعون انها لا زالت جميلة ولم تتغير ملامحها على الرغم من مرور 25 سنة على انتخابها ملكة جمال لبنان.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertisement
 
 
 
وابتعدت نعوم عن الأضواء بعد طلاقها عام 2016 من زوجها المدير العام السابق لتلفزيون "المستقبل" الدكتور نديم منلا، وهي مُقلة بإطلالاتها كما انها ليست ناشطة كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر انها انتخبت عام 1999 ملكة جمال لبنان ومثلت بلدها في مسابقات جمالية عالمية، وخاضت عدة تجارب في تقديم البرامج.



المرأة

صور

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
06:44 | 2024-06-29
04:15 | 2024-06-29
02:16 | 2024-06-29
00:19 | 2024-06-29
23:00 | 2024-06-28
13:54 | 2024-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24