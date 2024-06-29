أطلت بـ "توب" شفاف كاللانجري.. الفنانة السورية الشهيرة تستمتع بوقتها في لبنان وتتجاهل الفيديو الفاضح (صور)

شاركت الفنانة السورية هبة نور في إحدى السهرات الخاصة التي أقيمت في بيروت مؤخرا احتفالا بوجود الفنان المصري أحمد سعد في لبنان.



وانتشرت فيديوهات لنور حيث أطلت بـ"كروب توب" شفاف من الداتيل الأبيض نسقته مع الجينز.

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واعتبر العديد من المُتابعين ان إطلالة هبة جريئة، وشبهوا ملابسها باللانجري.



وواجهت نور مؤخرا أزمة الفيديو الذي انتشر لها قبل مدة وتسبب بضجة كبيرة حولها وجمعها بشاب داخل السيارة.



وكان الفريق القانوني الخاص بالفنانة السورية أكد سابقا أن الفيديو غير حقيقي وتم صنعه من خلال الذكاء الاصطناعي.



وانتشر الفيديو بعدما شاركته نور عن طريق الخطأ على ستوري حسابها في انستغرام، وبالرغم من حذفها الفيديو على الفور، إلا ان الجمهور تمكن من التقاطه ومشاركته وسط العديد من التعليقات المسيئة، فيما التزمت نور الصمت ولم تعلق على الأمر الا من خلال فريقها القانوني.



