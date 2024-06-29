دعوى قضائية ضد أمل كلوني.. ما القصة؟

دعت منظمة "شورات هادين" الإسرائيلية من مدعي عام أميركا التحقيق في "انتهاك" المحامية أمل كلوني لقانون "غزو لاهاي"، بعد دورها في تحقيق الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم جرائم حرب.

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وقالت المنظمة في طلبها إن مشاركة أمل كلوني في إجراءات التحقيق التي أجرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب، أثناء تواجدها على الأراضي الأميركية، تشكل جناية بموجب القانون الأميركي.



وأضافت المنظمة ان كلوني ناقشت علنا مشاركتها في منتدى التحقيق التابع للمحكمة الجنائية الدولية وتفاخرت بجهودها لتجريم نتنياهو ووزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت.



واعتبرت المنظمة أن المحامية كلوني انتهكت قانون "حماية أفراد الخدمة الأميركية الفيدرالي" والمعروف باسم قانون "غزو لاهاي".