"العريس مشغول"... سلمى أبوضيف تكشف سبب تأجيل حفل زفافها

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كشفت الفنانة سلمى أبوضيف سبب تأجيل حفل زفافها، وسر تخليها عن إتمام مراسم الزفاف التقليدية بعد عقد القران الذي أُقيم مؤخراً.أكدت سلمى أبوضيف خلال لقائها مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "ضيفي" أن الزواج تم بشكلٍ سريع وتم تأجيل حفل الزفاف لرغبة الثنائي في إتمام الزواج، لأنه مشغول في عمله وهي لديها العديد من الارتباطات فقررا الزواج وتأجيل الحفل لوقتٍ لاحق.وأشارت سلمى أنها وزوجها لم يريدا تعقيد الأمور، ومن المفترض أن يُقام الحفل في أي وقت في العام أو حتى يتم تأجيله للعام المقبل، خاصةً وأن مراسم الزواج أمور تقليدية يمكن الاستغناء عنها.