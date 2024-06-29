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فنون ومشاهير

هل تعرّضت فيفي عبده لأزمة صحيّة جديدة؟

Lebanon 24
29-06-2024 | 10:47
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علّقت الفنانة فيفي عبده على ما أشيع عن تعرضها لأزمة صحية، مؤكدة أنها تتواجد حاليًا في الساحل الشمالي للاستمتاع بالصيف.

وقالت عبده: "أنا بخير وحاليًا أتواجد في الساحل الشمالي وأستمتع بإجازة الصيف".
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وأضافت: "انتظروني غدًا في حفل عمرو دياب، خاصة أنه صديقي وكالعادة أي حفل لعمرو دياب بيكون رقم واحد".
المصدر: لها

فنون ومشاهير

المرأة

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