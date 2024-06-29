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المرأة

بعدما أهداها سيارة فارهة.. فنانة شابة تثير الجدل بصورة "غريبة" مع زوجها

Lebanon 24
29-06-2024 | 16:09
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نشرت الفنانة الشابة هاجر أحمد مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، حيث أثارت الجدل بتلك الصور، خاصة انها ظهرت وهي تقبل يد زوجها بعدما أهداها سيارة فارهة تخطت قيمتها الـ ١٧ مليون جنيه.
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وعلق عدد من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي على الصور بشكل سلبي موجهين بعض الانتقادات لها، مؤكدين أن تلك اللحظات الخاصة لا يجب أن تنشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
 
 
 
 
و هذه المرة ليست الأولى التي تقبل هاجر أحمد يد زوجها، حيث نشرت من قبل صورا من حفل زفافهما وظهرت أيضا في إحدى الصور وهي تقبل يده أمام الحضور.
 
 

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