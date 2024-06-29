ما هو انقطاع الطمث وما أعراضه؟

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يعد انقطاع الطمث أمرًا طبيعيًا، ويحدث لدى النساء عادة بعد سن الخمسين، ولكن للأسف هذه المرحلة ليست سهلة، وتترافق مع مجموعة واسعة من الأعراض الجسدية والنفسية التي قد تبدأ قبل عدة سنوات.أوضح موقع Duke health أن انقطاع الطمث يحدث مع مرور الوقت، إذ تعيش المرأة فترة تقلبات هرمونية تؤدي إلى تغييرات في الدورة الشهرية قبل أن تتوقف الدورة تمامًا.ورأت معاهد الصحة الوطنية بالولايات المتحدة أن انقطاع الطمث ليس مرضًا أو اضطرابًا ليوصف بأنه مؤلم، لكن غالبًا ما تكون هذه الفترة في حياة المرأة مليئة بالتحولات الجسدية والنفسية، مما يؤثر في صحتهن وعلاقاتهن وفي عملهن أيضًا.وقال إن بعض النساء لا يعانين أي مشكلة مع أعراض انقطاع الطمث والفترة التي تسبقه، لكن بالنسبة للنساء الأخريات، يمكن أن يعشن وقتًا صعبًا مليئًا بالتغيرات مما يستدعي زيارة الطبيب وإجراء بعض التغييرات على نمط الحياة.وبالنسبة للأعراض، أوضحت هيئة الخدمات الصحية في المملكة المتحدة أن انقطاع الطمث يصاحبه العديد من التغيرات الجسدية، وتتضمن:الهبات الساخنة: شعور مفاجئ بالحرارة أو البرودة في الوجه والرقبة والصدر، قد يسبب الدوار.صعوبة في النوم: قد تكون نتيجة للتعرق الليلي الشديد، مما يؤدي إلى التعب والانزعاج أثناء النهار.الخفقان: تسارع نبضات القلب بشكل مفاجئ وواضح.الصداع: خاصة الصداع النصفي الذي يمكن أن يزداد سوءًا.آلام الجسد: وتشمل تحديدا آلام العضلات وآلام المفاصل.شكل الجسم: غالبًا ما يحدث تغير في شكل الجسم وزيادة في الوزن.تغيرات الجلد: مثل الجلد الجاف والحكة.التهابات: خاصة التهابات المسالك البولية المتكررة (UTIs).مشاكل الأسنان: تتضمن الأسنان الحساسة أو اللثة المؤلمة أو مشاكل الفم الأخرى.مشاكل العيون: أحد أعراض انتقال المرأة إلى سن اليأس.ما التغيرات النفسية خلال انقطاع الطمث؟تتضن قائمة التغيرات النفسية في سن اليأس ما يلي:تغيرات المزاجالقلق والتوترالاكتئابالعدوانية والتهيجتدني احترام الذاتقلة الحافزمشاكل في الذاكرةصعوبة في التركيز (ضباب الدماغ). (فوشيا)