قبل الحفل المرتقب في السعودية... أصالة تروي ذكرياتها مع وردة الجزائرية

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تحدثت الفنانة السورية أصالة نصري، عن ذكرياتها مع الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، قبل انطلاق حفل "ليلة وردة" المقرر إقامته في السعودية، ويشاركها فيه كل من نانسي عجرم، وعبير نعمة، وريهام عبد الحكيم.ونشرت أصالة، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، مقطع فيديو قديما يجمعها مع الراحلة وردة، وكتبت: كانت بتفرح لمّا أناديها أمّي، وكانت بتحن عليا حنيّة أمّ، وكانت صديقة طفلة، فيها براءة مع الوقت عرفت إنها ما لها مثيل، لأنّه مع الوقت بنعرف قيمة الناس ومكانتهم الإنسانية.وأضافت الفنانة: وردة كانت بها الحياة وردة بالطيبة وبالكرم وبالعطاء والبساطة، وممتعة بتحس بالكل وحنونة وجودها بالنسبة لي أمان، وقدرت هذه الست العظيمة توهب إحساس الأمومة لكل حبايبها كبار كانوا أو صغار؛ لأنها خلقت دنيا، وكانت بالفعل وردة نادرة عبيرها خالد باقي كالحياة.وتابعت أصالة نصري أنها تعلقت بالفنانة وردة الجزائرية: اقتديت بالرائعة الباقية الطيّبة الحبيبة، أُمّي بالفنّ والحياة وردة، ليلتها ليست كأيّ ليلة فهي ليلة العبير والعطر والذكريات الطيبة وما غلط اللي سمّاها وردة.وختمت حديثها بالقول: محبتنا لها بتستحقها وهي موجودة معنا، حتى لو غابت، لأنه الذكر الطيب ما بيغيب والفن الخالد أصحابه معدودون وردتنا من أهله وأحبابه.وكان رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، أعلن عن إقامة ليلة مميزة لمحبي الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، تحت عنوان "ليلة وردة" بمشاركة عدد من نجمات الفن في الوطن العربي، وقيادة المايسترو وليد فايد.وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع إعلان آل الشيخ، الذي نشره عبر حسابه الرسمي على "إكس"، مشيدين باختيار النجمات اللواتي سيقدمن الأمسية الغنائية.وكشفت الشركة المنظمة "بنش مارك"، عن التفاصيل وموعد الحفل؛ إذ سيقام على مسرح عبادي الجوهر أرينا، في جدة، يوم الخميس 4 تموز المقبل، على أن تطرح التذاكر يوم 27 حزيران الحالي. (فوشيا)