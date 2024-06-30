من زوجها العربي... ابنة بيل غيتس تنتظر مولودها الثاني (صورة)

أعلنت جينيفر غيتس إنتظارها مولودها الثاني من زوجها الفارس المصري- الأميركي نائل نصار، بعد ابنتهما ليلى البالغة من العمر 16 شهراً.

ونشرت ابنة مؤسس شركة "ميكروسوفت" بيل غيتس، في حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" صورة جمعتها بابنتها، معلقةً بقولها: "ليلى، تمت ترقيتها إلى الأخت الكبرى".

وأطلت جينيفر غيتس نصار بفستان بنفسجي أظهر حملها، لا سيما أنها وضعت يداً على بطنها المنتفخ، في حين أمسكت ليلى باليد الأخرى.





ودخل الثنائي القفص الذهبي في تشرين الأول 2021، وقد أقاما حفل زفاف بلغت تكلفته حينذاك مليوني دولار أميركي، بعد أن جمعهما حب الفروسية، إذ تم العرس في الهواء الطلق داخل مزرعة خيول، تبلغ مساحتها 124 فداناً في ولاية نيويورك الأميركية، وقد أفادت بعض التقارير الصحافية بأن هذه المزرعة التي يُقدّر سعرها بأكثر من 15 مليون دولار كانت هدية من بيل غيتس لابنته عام 2018، وذلك بعد تخرّجها في جامعة "ستانفورد".

ويبلغ نصار من العمر 29 عاماً، ولد لأب وأم مصريين، وقضى طفولته في الكويت حيث كانت تعمل أسرته.

عشق الشاب المصري الفروسية، وشارك في عدد من البطولات العالمية، خاصة بعد أن انتقلت الأسرة إلى كاليفورنيا عام 2009، ودرس الإدارة والاقتصاد في جامعة ستامفورد في كاليفورنيا، إلى جانب ممارسة واحتراف الفروسية، وهو يجيد التحدّث بلغات عدة بطلاقة، منها الإنكليزية والفرنسية، فضلاً عن العربية.

وتُوّج نصار بلقب كأس العالم لفروسية قفز الحواجز في أميركا "جولة ويلينغتون" بعد أن أنهى الشوط الرئيسي للبطولة بلا أخطاء قبل أن يحتل المركز الأول في شوط كسر التعادل بعد أن قطعه في 38.15 ثانية وبلا أخطاء أيضاً. (لها)