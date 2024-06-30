وفاة فنانة عربية فور انتهاء تصوير مسلسلها

نعت شركة "أونلاين برودكشن" الكاتبة السوريّة الشابة جيهان علي جان التي وفاتها المنية تزامناً مع الإنتهاء من عمليات تصوير مسلسها "قلب أسود".

وجاء في بيان الشركة المنتجة للعمل: "تبلّغنا ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة الكاتبة الخلوقة المأسوف على شبابها جيهان علي جان، كاتبة مسلسل "قلب أسود" فارقتنا فجأة وهي بعمر الورد فور إنتهاء تصوير مسلسلها. إطمأنّت جيهان الى أنّ النّصّ الذي عملت بجد ومثابرة لإنجازه قد أبصر النور، قبل أن تغادرنا بغفلة الى دنيا الحقّ".

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وأضاف البيان: "تتقدّم شركة أونلاين برودكشن باسم رئيس مجلس إدارتها زياد الشويري وكافة العاملين فيها، وباسم نجوم المسلسل باسم ياخور، ندين الراسي، كارلوس عازار، جيني إسبر، نادين تحسين بك، دوري سمراني وجميع الممثلين، كما باسم المخرج دافيد أوريان وكل فريق العمل، بأحر التعازي من عائلتها الكريمة، من أصدقائها ومحبّيها وزملائها في الوسط الدراميّ السوريّ".

وختمت الشركة بيانها: "حزننا كبير وحسرتنا أنّ جيهان لم يتسنّ لها مشاهدة عملها الأول، لكنّنا واثقون أنّ فقيدتنا الغالية ستُتابع من حيث هي نجاحات "قلب أسود" بفخر وإعتزاز ، رحمها الله وأسكنها فسيح جنّاته".