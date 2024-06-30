فنانة شابة تُثير الجدل... قبّلت يدّ زوجها بعدما أهداها سيارة فارهة جدّاً (صور)

نشرت الفنانة الشابة هاجر أحمد مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، حيث أثارت الجدل بعدما ظهرت وهي تقبل يدّ زوجها، لأنّه أهداها سيارة فارهة تخطت قيمتها الـ17 مليون جنيه.



وعلق عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على الصور بشكل سلبي موجهين بعض الانتقادات لهاجر. (العربية)

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