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المرأة

فنانة شابة تُثير الجدل... قبّلت يدّ زوجها بعدما أهداها سيارة فارهة جدّاً (صور)

Lebanon 24
30-06-2024 | 05:34
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نشرت الفنانة الشابة هاجر أحمد مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، حيث أثارت الجدل بعدما ظهرت وهي تقبل يدّ زوجها، لأنّه أهداها سيارة فارهة تخطت قيمتها الـ17 مليون جنيه.

وعلق عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على الصور بشكل سلبي موجهين بعض الانتقادات لهاجر. (العربية)
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