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المرأة

مي عمر من إجازتها في لندن: هذه حقيقتي

Lebanon 24
30-06-2024 | 12:26
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نشرت الفنانة مي عمر على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة صور وفيديوهات خلال قضائها إجازتها الصيفية رفقة زوجها المخرج محمد سامي في العاصمة البريطانية لندن.

وظهرت مي وهي تستمتع مع زوجها بأجواء الصيف في حديقة الهايد بارك بلندن وسط الطبيعة الساحرة، حيث ظهرت بإطلالة كاجوال وهي تقود دراجة هوائية وسط ضحكاتها مع زوجها، اللذين بديا في قمة السعادة، وعلقت مي على الصور قائلة: "هذه حقيقتي".
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يُذكر أنه تم تكريم مي عمر وأبطال وصناع مسلسل الدراما الشعبي "نعمة الأفوكاتو" خلال ندوة فنية أُقيمت بنادي روتاري الإسكندرية بحضور جميع أبطال العمل ومنهم المخرج محمد سامي، وأروى جودة، وعماد زيادة وأحمد زاهر.

وأعربت مي في كلمتها خلال التكريم عن سعادتها بنجاح المسلسل، وقالت: "الحمد لله رب العالمين علي توفيقه وكرمه الكبير.. عندي أحاسيس كثيرة مختلفة إحساس بالسعادة بردود الأفعال من كل الدول العربية والإشادات الكبيرة التي جاءتني من ناس كثيرين أحبهم وأحترمهم".

وتابعت: "إحساس بالامتنان لنجاح المسلسل وتوفيق الله الذي فاق كل التوقعات وإن مسلسل نعمة الأفوكاتو يتصدر نسب المشاهدات على مستوى العالم طوال فترة عرضه على منصة شاهد، إحساس بالحزن على انتهاء المسلسل الذي كنت متعلقة بكل تفصيلة فيه وإحساس بالمسئولية في تقديم الأفضل المرة القادمة إن شاء الله". (لها)

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