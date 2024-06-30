o
بيروت
o
طرابلس
o
صور
o
جبيل
o
صيدا
o
جونية
o
النبطية
o
زحلة
o
بعلبك
o
بشري
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
مي عمر من إجازتها في لندن: هذه حقيقتي
Lebanon 24
30-06-2024
|
12:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الفنانة مي عمر على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة صور وفيديوهات خلال قضائها إجازتها الصيفية رفقة زوجها المخرج محمد سامي في العاصمة البريطانية لندن.
وظهرت مي وهي تستمتع مع زوجها بأجواء الصيف في حديقة الهايد بارك بلندن وسط الطبيعة الساحرة، حيث ظهرت بإطلالة كاجوال وهي تقود دراجة هوائية وسط ضحكاتها مع زوجها، اللذين بديا في قمة السعادة، وعلقت مي على الصور قائلة: "هذه حقيقتي".
Advertisement
يُذكر أنه تم تكريم مي عمر وأبطال وصناع مسلسل الدراما الشعبي "نعمة الأفوكاتو" خلال ندوة فنية أُقيمت بنادي روتاري الإسكندرية بحضور جميع أبطال العمل ومنهم المخرج محمد سامي، وأروى جودة، وعماد زيادة وأحمد زاهر.
وأعربت مي في كلمتها خلال التكريم عن سعادتها بنجاح المسلسل، وقالت: "الحمد لله رب العالمين علي توفيقه وكرمه الكبير.. عندي أحاسيس كثيرة مختلفة إحساس بالسعادة بردود الأفعال من كل الدول العربية والإشادات الكبيرة التي جاءتني من ناس كثيرين أحبهم وأحترمهم".
وتابعت: "إحساس بالامتنان لنجاح المسلسل وتوفيق الله الذي فاق كل التوقعات وإن مسلسل نعمة الأفوكاتو يتصدر نسب المشاهدات على مستوى العالم طوال فترة عرضه على منصة شاهد، إحساس بالحزن على انتهاء المسلسل الذي كنت متعلقة بكل تفصيلة فيه وإحساس بالمسئولية في تقديم الأفضل المرة القادمة إن شاء الله". (لها)
Advertisement
الأكثر قراءة
صوت قويّ يهز بيروت ومناطق أخرى.. طائرات في السماء وهذا ما حصل!
Lebanon 24
صوت قويّ يهز بيروت ومناطق أخرى.. طائرات في السماء وهذا ما حصل!
16:35 | 2024-06-29
29/06/2024 04:35:37
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جويّ فوق تركيا يُؤثّر على لبنان.. كيف سيُصبح الطقس إبتداءً من الثلاثاء؟
Lebanon 24
منخفض جويّ فوق تركيا يُؤثّر على لبنان.. كيف سيُصبح الطقس إبتداءً من الثلاثاء؟
06:50 | 2024-06-30
30/06/2024 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"جيوش ستدخل لبنان".. مقالٌ إسرائيليّ يحدد نقطة انطلاقها!
Lebanon 24
"جيوش ستدخل لبنان".. مقالٌ إسرائيليّ يحدد نقطة انطلاقها!
14:30 | 2024-06-29
29/06/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات مفاجئة من ليلى عبد اللطيف.. إقرأوا ماذا قالت عن الحرب ونصرالله!
Lebanon 24
توقعات مفاجئة من ليلى عبد اللطيف.. إقرأوا ماذا قالت عن الحرب ونصرالله!
02:24 | 2024-06-30
30/06/2024 02:24:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت جوية وبحريّة تخصّ "حزب الله".. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ!
Lebanon 24
مفاجآت جوية وبحريّة تخصّ "حزب الله".. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ!
16:00 | 2024-06-29
29/06/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
10:10 | 2024-06-30
تُوفي قبل عام... بطلة مسلسل "ع أمل" تستذكر والدها الراحل بكلمات مُؤثّرة (فيديو)
09:30 | 2024-06-30
في الحفل الذي أعلنت فيه عن زواجها.. طفلة تقتحم مسرح نجوى كرم شاهدوا الفيديو
05:34 | 2024-06-30
فنانة شابة تُثير الجدل... قبّلت يدّ زوجها بعدما أهداها سيارة فارهة جدّاً (صور)
04:49 | 2024-06-30
وفاة فنانة عربية فور انتهاء تصوير مسلسلها
03:09 | 2024-06-30
من زوجها العربي... ابنة بيل غيتس تنتظر مولودها الثاني (صورة)
01:24 | 2024-06-30
قبل الحفل المرتقب في السعودية... أصالة تروي ذكرياتها مع وردة الجزائرية
فيديو
ميقاتي في الجنوب.. مواكبة شخصية للإمتحانات وتأكيد على دور الجيش والتمسك بالـ1701
Lebanon 24
ميقاتي في الجنوب.. مواكبة شخصية للإمتحانات وتأكيد على دور الجيش والتمسك بالـ1701
05:03 | 2024-06-29
30/06/2024 21:15:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفت وائل الدحدوح بـ "رمز الرجولة" وتمنت الزواج منه.. الفنانة الشهيرة تُثير الجدل مُجدداً: افتحوا الجهاد (فيديو)
Lebanon 24
وصفت وائل الدحدوح بـ "رمز الرجولة" وتمنت الزواج منه.. الفنانة الشهيرة تُثير الجدل مُجدداً: افتحوا الجهاد (فيديو)
04:35 | 2024-06-29
30/06/2024 21:15:07
Lebanon 24
Lebanon 24
علماء يحذرون.. الانفجارات البركانية قد تستمر عقوداً في ايسلندا وربما لقرون (فيديو)
Lebanon 24
علماء يحذرون.. الانفجارات البركانية قد تستمر عقوداً في ايسلندا وربما لقرون (فيديو)
02:55 | 2024-06-27
30/06/2024 21:15:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24