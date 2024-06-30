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المرأة
للحوامل.. أي كريمات العناية بالبشرة يجب تجنّبها؟
Lebanon 24
30-06-2024
|
23:00
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قد لا يكون هذا أوّل ما تفكّرين فيه عند علمك بالحمل، ولكن عليك التوقف عن استعمال مجموعة من كريمات العناية بالبشرة أثناء الحمل. السبب يعود إلى مكونات تلك المواد والتي قد تؤدي الى إلحاق الضرر والأذية بالجنين. فما هي الكريمات التي على الحامل تجنّبها؟
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قائمة الكريمات
لا تتوقف الممنوعات لدى الحوامل عند بعض المأكولات أو الأدوية، بل كذلك كريمات العناية بالبشرة. أخبري طبيبك بجميع الكريمات التي تستعملينها، وهو من سيحدد لك القائمة التي ينصح للحوامل استخدامها. فيما يلي أهم الكريمات التي ينصح للحوامل تجنبها:
رتينول
إن جميع مشتقات فيتامين A تمنع عن الحوامل لانها قد تؤدي الى تشوهات خلقية خطيرة. من الأفضل تجنب جميع الكريمات التي تحتوي على ذلك الفيتامين طيلة فترة الحمل، ولاحقاً العودة إليها بعد وضع طفلك.
أدوية معالجة حب الشباب
إن الإصابة بحبّ الشباب أثناء الحمل يعتبر أمرًا شائع جداً، ولكن يجب عليك اختيار كريمات حبّ الشباب بعناية. يعدّ البنزويل بيروكسايد وحمض الساليسيليك التي تعالج تلك المشكلة، من المكونات التي يجب تجنبها أثناء الحمل. إذا كنتِ تبحثين عن حلّ جيد لحب الشباب أثناء الحمل، فابحثي عن المنتجات التي تستخدم فقط أحد هذه المكونات المقاومة لحبّ الشباب.
واقيات الشمس الكيميائية
قد تحتوي واقيات الشمس على مواد اختلال هرمونية محتملة مثل الأوكسيبنزون أو الأفوبنزون، والتي يمكن أن تؤثر على نمو الجهاز العصبي لطفلك. إذا كنت بحاجة إلى حماية نفسك من الشمس، فاستخدمي الكريمات الطبية التي تباع في الصدليات والبعض منها ينصح بإستعماله للحوامل. (فوشيا)
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