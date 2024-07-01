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المرأة

إبتسام تسكت: تعرضت لهجوم في بداياتي

Lebanon 24
01-07-2024 | 04:38
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في حفل غنائي جديد ضمن فعاليّات مهرجان موازين الدولي، أطلّت إبتسام تسكت على خشبة مسرح منصّة بسلا وقدمت إبتسام حفلاً غنائياً ضخماً رفع لافتة كامل العدد، ومن خلال نواعم نكشف ماذا قالت إبتسام عن الفنانة المغربية التي هاجمتها بالفترة الماضية.
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على هامش كواليس الحفل، تحّدثت إبتسام تسكت بتصريحاتها أنها أوشكت على الإنتهاء من تصوير  مشروع سينمائي جديد سيخرج للنور قريباً خلال شهرين كموعد مبدئي، وتدور أحداثه حول فتاة تسكن البادية وتحاول الخروج لحياة المدينة لتحقق طموحاتها وتصبح مطربة مشهورة، فهل ستنجح في مواجهة الصعوبات التي واجهتها أثناء رحلتها للحياة بالمدينة الصاخبة.

 
وأضافت إبتسام أنها بالفعل تعرّضت لهجوم فنانة مغربية في بداياتها، كما ذكرت في إحدى لقاءاتها التليفزيونية، ولكنها رفضت الإفصاح عن إسمها وأكدت أنها لن تقف عند هذه الصراعات ودائماً تتمنى الخير للجميع وتسامح وتنسى هذه الإساءات؛ فهي تسير بمبدأ "حب لأخيك ما تحب لنفسك".

 
وذكرت إبتسام أنها لا تجيد التواجد عبر صفحات السوشيال ميديا بشكل يومي كما يطلب منها الجمهور، وترى أن العيب منها ووعدت جمهورها أنها ستحاول التواجد بشكل دائم خلال الفترة القادمة.
هذا وتحدّثت إبتسام عن القفطان المغربي مؤكدة أنه رمز الفخر والأصالة لأي إمرأة عربية وليست مغربية فقط . 

 

 
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