الفرنسيون يتوجون "وحشاً" ملكة للجمال.. تعرّفوا إلى قصة فايمالاما! (صور)

نشر موقع "BFMTV" تقريراً عن الشابة فايمالاما تشافيز التي توجت مساء السبت "ملكة جمال فرنسا 2019"، بعد منافسة شرسة مع عدد من الحسناوات، مشيراً إلى أنّها كانت توصف بـ"الوحش" خلال طفولتها.وكشف تقرير الموقع أن تشافيز، التي لا يتجاوز عمرها 24 عاما، عاشت طفولة غير عادية، بعدما كان الكل يصفها ويناديها بـ"الوحش" بسبب وزنها الزائد.وأوضح التقرير أنّها كانت تزن 80 كيلوغراما حين كان عمرها يبلغ 18 عاما، لافتاً إلى أنّها عملت بشكل شاق جدا لتفقد 20 كغ في فترة زمنية قياسية.وقالت فايمالاما، الحاصلة على الماجستير في إدارة التسويق "كنت أعاني كثيرا من الألقاب السيئة، مثل الوحش والبشعة والضخمة.. لكن في الحياة، هناك دائما رابح وخاسر. نجحت في تحويل تلك المسبات إلى طاقة إيجابية:" مضيفةً: "كنت أسير وأدير قاعة لبناء الأجسام، وأنا الآن ملكة جمال فرنسا.. لا أصدق نفسي.. هذا أمر رائع للغاية".ونقلا عن "مصدر"، قال الموقع إنّ تشافيز فازت باللقب الـ89 للمسابقة، بعد إجماع لجنة التحكيم النسائية عليها، إلى جانب تصويت الجمهور، مضيفا أن ملكة جمال العام الماضي، ماييفا كوك، هي من تكفلت بوضع التاج على رأسها.