هل تتوَّج "متحولة جنسياً" بلقب ملكة جمال الكون لعام 2018؟ (صور)

أصبحت أنجيلا بونس، حديث الصحافة الإسبانية والعالمية منذ أشهر، عندما حصلت على لقب "Miss Spain"، بعد فوزها بلقب ملكة جمال إسبانيا، لعام 2018.جدل كبير أثاره حصول بونس، على هذا اللقب، كونها امرأة متحولة جنسياً، حيث شعرت أنجيلا البالغة من العمر 26 عاما، منذ أن كانت في الثالثة من عمرها بأنها امرأة فقد لقبت بملكة جمال مدينة قادش لعام 2015، حيث لم تتمكن حينها من الظهور على ساحة المنافسة والمشاركة في مسابقة ملكة جمال اسبانيا إذ أن منظمة ملكة جمال العالم لم تكن تقبل النساء المتحولات.المثير في الأمر أن أنجيلا بونس، تشارك حالياً في مسابقة ملكة جمال الكون، وتسعى للحصول على اللقب، معربة عن رغبتها بايصال رسالة جريئة إلى العالم كونها أول متحولة جنسياً تشارك في هذه المسابقة.ووفقا للتصريحات التي أدلت بها أنجيلا بونس لصحيفة "ديلي ميل"، فإنها تريد أن تحمل راية الدفاع عن المتحولين جنسياً، مؤكدة أن مشاركتها في المسابقة نجاح كبير لهذه الفئة.فهل تتحقق أمنية أنجيلا بالحصول على لقب ملكة جمال الكون لعام 2018، هذا ما ستكشف عنه النتائج، خلال الحفل المقرر أن يقام بعد ساعات، والذي من المقرر أن يجري في العاصمة التايلاندية بانكوك.وتبلغ أنجيلا من العمر حالياً 27 عاماً، وقد ولدت ذكراً، إلا أنها تحولت لأنثى بعد خضوعها لعملية جراحية، وتم منعها قبل 6 سنوات من المشاركة في مسابقة ملكة جمال إسبانيا، كونها لم تولد أنثى، قبل أن يتم السماح للمتحوّلات جنسياً بالمشاركة.