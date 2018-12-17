ما هي الصفات التي يكرهها الرجل في النساء؟

صفات كثيرة يكرهها الرجل في المرأة، هذه أبرزها:- النميمة على الفتيات الأخريات وعلى الشبان أيضاً من الصفات التي تجعل الفتاة تصغر في عين الشاب مهما كانت جميلة.- أن لا تكوني على دراية بما يجري حولك.- النظافة ورائحة الجسم الكريهة أمرٌ يجعله يهرب من المرأة الى الأبد.- كما تكرهين أن يتكلّم عن نفسه، هو أيضاً يكره حين لا تتكلمين عن نفسك وعن انجازاتك فقط.- حين تظهرين له أنك مادية ولا تفكرين سوى بالحقائب والأحذية والماركات.- من الصفات التي لا تعجب الرجل هي ألا يكون لك أهداف في الحياة ولا مشاريع ولا طموح.- حين تتحدثين عن رغبتك في الانتقام من حبيب سابق أو من صديقة أمامه، تكونين انتقمت من نفسك في الواقع لأنه سيهرب منك خوفاً من رغبتك الدائمة في الانتقام.- التفكير الدائم بالنفس، وعدم التفكير بالعائلة أو فيه أو في صديقاتك والآخرين من الصفات التي يكرهها فيك أيضاً.- لا يحتمل الرجل المرأة الحقودة التي تحرّضه دائماً على الآخرين وتشجّعه التصرف بطريقة فظّة، بل هو يحب المرأة التي تهدّئ من روعه.