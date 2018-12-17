المرأة

ما هي الصفات التي يكرهها الرجل في النساء؟

Lebanon 24
17-12-2018 | 06:35
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صفات كثيرة يكرهها الرجل في المرأة، هذه أبرزها: 

- النميمة على الفتيات الأخريات وعلى الشبان أيضاً من الصفات التي تجعل الفتاة تصغر في عين الشاب مهما كانت جميلة.
- أن لا تكوني على دراية بما يجري حولك.
- النظافة ورائحة الجسم الكريهة أمرٌ يجعله يهرب من المرأة الى الأبد.
- كما تكرهين أن يتكلّم عن نفسه، هو أيضاً يكره حين لا تتكلمين عن نفسك وعن انجازاتك فقط.
- حين تظهرين له أنك مادية ولا تفكرين سوى بالحقائب والأحذية والماركات.
- من الصفات التي لا تعجب الرجل هي ألا يكون لك أهداف في الحياة ولا مشاريع ولا طموح.
- حين تتحدثين عن رغبتك في الانتقام من حبيب سابق أو من صديقة أمامه، تكونين انتقمت من نفسك في الواقع لأنه سيهرب منك خوفاً من رغبتك الدائمة في الانتقام.
- التفكير الدائم بالنفس، وعدم التفكير بالعائلة أو فيه أو في صديقاتك والآخرين من الصفات التي يكرهها فيك أيضاً.
- لا يحتمل الرجل المرأة الحقودة التي تحرّضه دائماً على الآخرين وتشجّعه التصرف بطريقة فظّة، بل هو يحب المرأة التي تهدّئ من روعه.

المصدر: ياسمينا
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