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المرأة
لا تنامي قبل وضع حبة من الليمون الى جانب سريرك!
Lebanon 24
17-12-2018
|
08:08
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لليمون فوائد عدة على الجسم، فهو مصدر أساسي للفيتامين C ومحفّز طبيعي لحرق الدهون وخسارة الوزن، لذا تحرص غالبية النساء على ادراجه في أنظمتهن الغذائية وتضيف قطع الليمون في قوارير الماء للريجيم.
لكنّ وفقاً للدراسات العلمية الحديثة، اكتشف العلماء أن أهمية الليمون لا تقتصر على تناوله وحسب بل أنه يحمل منافع ايجابية للأجواء المحيطة بسريرك وفي غرفة نومك. ونصحوا بوضع قطعة من الليمون الى جانب السرير قبل الخلود الى النوم، فضلاً عن الاسباب التالية:
الاسترخاء:
إن الرائحة التي تبعثها الحمضيات تهدئ الجهاز العصبي وتقلل من القلق كما أنها تساعد على تخفيف التوتّر بعد يوم شاق في العمل أو خارج المنزل.
التركيز والانتباه:
لاحظ الخبراء اليابانيون أن تنشّق رائحة الليمون بشكل يومي يساهم في رفع مستويات التركيز لدى الفرد وتحفيز عمله الذهني اضافةً الى تقوية الذاكرة. حتى أن الاشخاص الذين يتنشّقون هذه الرائحة ينخفض لديهم احتمال ارتكاب الاخطاء في عملهم.
المزاج:
أثبت العلم أن زيت الليمون هو من أهم العلاجات المحاربة للاكتئاب، فهو يحسّن من المزاج الخاص للفرد ويقلل من التقلبات المزاجية.
تنقية الجو:
الى جانب الرائحة المنعشة، يمتلك الليمون ميزة تنقية الجو والهواء أيضاً، فهو ينظف الاجواء من البكتيريا والميكروبات.
ابعاد الحشرات
الذباب، البعوض وغيرها من الحشرات تهرب اجمالاً وتبعد عن رائحة الليمون، وهذا ما قد يجنّبك استخدام المبيدات الكميائية ويخلص من مشكلة اللدغات.
المصدر: صبايا ستايل
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