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المرأة
وشم ذكي يُنبّه السيدات بموعد وضع كريمات الوقاية من الشمس!
Lebanon 24
17-12-2018
|
09:30
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تمكّن علماء أميركيون من تطوير وشم دائم جديد يمكنه تنبيه المرأة حين تكون مهددة بالأضرار التي تنجم عن تعرُّضها للشمس.
واستطاع دكتور كارسون بيرنز وفريقه البحثي بالمختبر التابع لجامعة كولورادو الأميركية أن يطورا نوعًا جديدًا من حبر الوشم الذي يكون حساسًا للأشعة فوق البنفسجية والذي يظهر فقط حين تتعرّض البشرة بشكل زائد للإشعاعات المنبعثة من الشمس.
كما يواصل مطورو الوشم الجديد العمل من أجل تصنيع أشكال إضافية من حبر هذا الوشم لاستخدامها كأداة تشخيصية لمساعدة الأطباء على تحديد الأمراض أو خطر حدوث تحول في تركيبة الدم.
وأوضح الباحثون أن هذا الوشم "الذكي" الجديد يُمكنه استشعار أشعة الشمس ومن ثم تنبيه السيدات بموعد إعادة وضع الكريمات الواقية من الشمس، حيث يظهر فقط حين تكون المرأة على وشك التعرّض لحرق ثم يختفي مع وضع أحد أنواع الكريمات الواقية من الشمس، وهو ما يُفيد بالفعل بشكل كبير للغاية.
المصدر: فوشيا
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