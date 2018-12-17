المرأة

ما الذي تقوله خطوط يدك عن مستقبلك؟

Lebanon 24
17-12-2018 | 12:30
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يمكن لخطوط يدك أن تكشف ما هو مستور في حياتك وان تطلعك على مستقبلك. للقيام بذلك عليك فقط أن تري أين يقع الخط المتفرع على شكل ثمانية في كف اليد، ويمكن أن يكون خطين. اليك 4 أماكن تكشف الحقائق.

1- خط القلب
أنت لطيفة ومنفتحة مما يجعلك مرغوبة لدى الناس، وبالاخص لدى الجنس الآخر. أنت ولدت لكي تًعشقي  وتُعشقي. سوف تختبرين العديد من العلاقات في حياتك.
  
2- خط الحياة
هذا الخط يعني أنك ستسافرين كثيرا في حياتك وتحققين النجاح في الخارج، وعلى الرغم من انك تغيرين مهنتك ولكنك النجاح حليفك دائماً.
 
3- خط الرأس
أنت صاحبة قرار بامتياز وغالبا ما يكون حكمك صحيحا! انتهزي فرص العمل في المجال المالي والتجاري لانك ستبرعين في ذلك. لا تخافي من ان تثقي بغريزتك. 
 
4- خط حياة طويل
تملكين حياة طويلة وصحية وسليمة وقوية مما يسمح لك بالسفر حتي في سن كبير.
 

المصدر: الجميلة
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