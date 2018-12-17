ما الذي تقوله خطوط يدك عن مستقبلك؟

يمكن لخطوط يدك أن تكشف ما هو مستور في حياتك وان تطلعك على مستقبلك. للقيام بذلك عليك فقط أن تري أين يقع الخط المتفرع على شكل ثمانية في كف اليد، ويمكن أن يكون خطين. اليك 4 أماكن تكشف الحقائق.1- خط القلبأنت لطيفة ومنفتحة مما يجعلك مرغوبة لدى الناس، وبالاخص لدى الجنس الآخر. أنت ولدت لكي تًعشقي وتُعشقي. سوف تختبرين العديد من العلاقات في حياتك.2- خط الحياةهذا الخط يعني أنك ستسافرين كثيرا في حياتك وتحققين النجاح في الخارج، وعلى الرغم من انك تغيرين مهنتك ولكنك النجاح حليفك دائماً.3- خط الرأسأنت صاحبة قرار بامتياز وغالبا ما يكون حكمك صحيحا! انتهزي فرص العمل في المجال المالي والتجاري لانك ستبرعين في ذلك. لا تخافي من ان تثقي بغريزتك.4- خط حياة طويلتملكين حياة طويلة وصحية وسليمة وقوية مما يسمح لك بالسفر حتي في سن كبير.