3 أبراج تتعالى على من حولها.. احذريها

يتحول الشعور حيانا كثيرة بالثقة في النفس، إلى تعالٍ على الآخرين، ما يضع الشخص في دائرة الاتهام بالغرور، وهو ما يبدو واضحا جدا في مواليد الأبراج التالية:برج الأسد:مولود برج الأسد، يجعل أي شخص يشعر بجانبه أنه أقل منه، فهو دائما يهتم بارتداء ملابسه من أفخم الماركات، كما أن طريقته في الحديث فيها الكثير من الثقة بالنفس، وأحيانا الغرور، التي تجعل أي شخص يتعامل معه، يشعر بتعاليه حتى لو بشكل غير مباشر.برج العقرب:أما مواليد برج العقرب، فمن الطبيعي أن يشعروا بالتعالي على من حولهم، لأنهم مغرمون بأنفسهم، كما أن لديهم صفة غير جيدة، وهي أنهم يعرفون جيدا كيف يتكبرون على الآخرين، من أجل الشعور بقيمة أنفسهم.وهذا ما يجعل مولود برج العقرب، يستطيع لعب دور المدير المتسلط باقتدار، فهو قادر على إعطاء الأوامر دون أي رحمة.برج القوس:وأخيرا برج القوس الذي يكمن تعاليه على من حوله، في أنه يشعر برضا كبير عن نفسه، وهذا يولد لديه الكثير من الثقة بالنفس، يجعله يشعر بالتعالي على البعض.وإلى جانب ذلك فهو متصالح مع أخطائه، بشكل قد يجعله لا يعترف بها في الكثير من الأحيان، وهذا ما يجعل نسبة التعالي في شخصيته كبيرة.