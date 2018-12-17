اطلالات الملكة رانيا الكلاسيكية تلفت الأنظار

تتميّز الملكة رانيا بإطلالاتها الراقية وأناقتها البسيطة التي لا خلاف عليها، إنها من محبات القطع ذات القصّات النظيفة، بدرجات الألوان المتنوّعة التي يغلب عليها الهدوء والرصانة، والطبعات الأكثر رواجاً، مثل طبعة الزهور أو المربعات.وفي إطلالتها الأخيرة، أثناء استقبالها السيدة الأولى لجمهورية بلغاريا، ظهرت الملكة بواحدة من أجمل إطلالاتها هذا العام، معطف أنيق من علامة غابريلا هيرست، باللون الموف الناعم، وبتصميم كلاسيكي مع الياقتين العريضتين، نسّقته مع تنورة باللون البيج باتساع طفيف وأنيق، وجيوب عريضة على الجانبين، ومعهما ارتدت حذاءً كلاسيكياً مخملياً باللون العنّابي الداكن، وقفّازات رمادية.ويبدو أن الألوان الناعمة بدرجات الزهري والموف هي المفضّلة لدى الملكة رانيا هذا الشتاء، ففي إطلالة أخرى تالية، اختارت جلالتها معطفاً زهريّاً طويلاً مع كنزة بنفس اللون إنما أفتح قليلاً وسروال أسود واسع.