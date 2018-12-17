Blazer Dress.. أحدث صيحات الموضة! (صور)

يمثل الفستان البليزر Blazer Dress أحدث صيحات الموضة حاليا؛ حيث تألقت به عارضات الماركات العالمية مثل Balenciaga و Tibi و Dion Lee و Balmain.وأوضحت الستايلست الألمانية ريتشي كاركوفسكي أن الفستان البليزر هو - كما يبدو من اسمه – فستان بقصّة البليزر، فهو يبدو كبليزر ذي قصّة طويلة، ويزدان غالباً بالأزرار.وأضافت أنه الفستان البليزر يستحضر روح أواخر الثمانينيات من القرن الماضي ليمنح المرأة إطلالة أنيقة مفعمة بالأنوثة والإثارة في الحفلات والمناسبات المسائية بصفة خاصة.ولتأكيد طابع الأنوثة والإثارة يمكن تنسيق الفستان البليزر مع بوت فوق الركبة "Overknee" أو حذاء ذي كعب عال.