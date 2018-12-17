هكذا تجعلين عام 2019 خالياً من الضغوط النفسية لك ولأسرتك

الحالة النفسية السيئة قد تؤثر على صحة الجسم وتسبب الاكتئاب مما يزيد من خطر الاصابة بالأمراض المزمنة، ولكي يكون عام 2019، خالياً من الاضطرابات النفسية، ذكر موقع mentalhealthamerica العديد من النصائح لتحسين الصحة النفسية وهي:1:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية وخصوصاً (اليوغا، الزومبا، الجري، ركوب الدراجة)، حيث يساعد ذلك على تحسين المزاج العام والصحة النفسية.2:الذهاب الى رحلة في العطلة الصيفية، حيث يعمل ذلك على تعزيز صحة الجسم وتحسين الحالة النفسية والمزاجية للأسرة.3:مشاهدة الأفلام الكوميدية مع الأسرة حيث تساعد على تقليل التوتر والإجهاد الذي نعاني منه طوال اليوم.4:تقديم الهدايا والألعاب للأبناء عندما يقومون بأي شيء إيجابي حيث يساعدهم ذلك على تحسين حالتهم النفسية وحمايتهم من الاضطرابات والمشكلات النفسية.5:المشاركة في الاعمال التطوعية فهي تساعد على تجديد العلاقات والتعرف على أشخاص جدد مما يساعد على تحسين الصحة النفسية.6: ابدأ يومك بفنجان قهوة أو مشروب الشكولا، حيث يعمل ذلك على رفع مستوى السعادة والتخلص من الاكتئاب والتوتر.7:عدم التفكير في الاشياء السلبية التي تعكر صفو الحياة وتؤثر على صحتك الجسدية والنفسية واستبدال ذلك بالتفكير الايجابي وفي الأشياء المبهجة.