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المرأة
لصورة جميلة.. تعرفي كيف تقفين خلال اخذك سيلفي
Lebanon 24
17-12-2018
|
22:00
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تعتبر الكثير من الفتيات التصوير أمراً هامًا في تفاصيل حياتهن اليومية، خاصة من يمتلكن حسابًا على موقع تبادل الصور انستغرام، والذي يحرصن من خلاله على مشاركة كل تفاصيل يومهن بالصور عليه، ما يتطلب معرفة كاملة بكيفية الوقوف السليم أثناء التقاط الصور، خاصة عند الحركة، وهو ما سلطت عليه الضوء مجلة "ماري كلير"، بحسب ما قال عدد من المصورين الشباب حول الطرق المثلى للوقوف أثناء التقاط الصور.
وعبر عدد من المصورين خلال التقرير إن اكثر التساؤلات تأتيهم من الفتيات حول مكان وضع اليد في الصورة، فالكثيرات يجدن حلًا ليد يمسكن بها بعض الأغراض، ولكن تظل اليد الأخرى محل حيرة لديهن، وهو ما لخصه التقرير في السطور التالية:
عليكِ الانتباه لوقفتك في البداية، فالأفضل أن يكون ظهرك معتدلًا بشكل واضح، فإذا كنتِ تسيرين في الشارع فالأفضل أن تشاوري للكاميرا بيديكِ، أما إذا كنتِ تقفين بجانب حائط فعليكِ بوضح يديكِ في جيوبك مع فرد الظهر.
أما إذا كنتِ تلتقطين صورة لنفسك الأفضل أن تمسكين في يدك الأخرى بعض الأغراض ككتاب أو كوب للشاي، ومن أجل صورة أكثر أنثوية فعليكِ بحمل معطفك على كتفك، والإمساك بحقيبتك في اليد الاخرى، وفي مختلف الأحوال عليكِ أن تكون الصورة طبيعية غير مرتبطة ببعض الأفعال المصطنعة.
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