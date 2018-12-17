المرأة

لصورة جميلة.. تعرفي كيف تقفين خلال اخذك سيلفي

Lebanon 24
17-12-2018 | 22:00
A-
A+
Doc-P-538210-636806680028331338.jpg
Doc-P-538210-636806680028331338.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook
تعتبر الكثير من الفتيات التصوير أمراً هامًا في تفاصيل حياتهن اليومية، خاصة من يمتلكن حسابًا على موقع تبادل الصور انستغرام، والذي يحرصن من خلاله على مشاركة كل تفاصيل يومهن بالصور عليه، ما يتطلب معرفة كاملة بكيفية الوقوف السليم أثناء التقاط الصور، خاصة عند الحركة، وهو ما سلطت عليه الضوء مجلة "ماري كلير"، بحسب ما قال عدد من المصورين الشباب حول الطرق المثلى للوقوف أثناء التقاط الصور.

وعبر عدد من المصورين خلال التقرير إن اكثر التساؤلات تأتيهم من الفتيات حول مكان وضع اليد في الصورة، فالكثيرات يجدن حلًا ليد يمسكن بها بعض الأغراض، ولكن تظل اليد الأخرى محل حيرة لديهن، وهو ما لخصه التقرير في السطور التالية:

عليكِ الانتباه لوقفتك في البداية، فالأفضل أن يكون ظهرك معتدلًا بشكل واضح، فإذا كنتِ تسيرين في الشارع فالأفضل أن تشاوري للكاميرا بيديكِ، أما إذا كنتِ تقفين بجانب حائط فعليكِ بوضح يديكِ في جيوبك مع فرد الظهر.

أما إذا كنتِ تلتقطين صورة لنفسك الأفضل أن تمسكين في يدك الأخرى بعض الأغراض ككتاب أو كوب للشاي، ومن أجل صورة أكثر أنثوية فعليكِ بحمل معطفك على كتفك، والإمساك بحقيبتك في اليد الاخرى، وفي مختلف الأحوال عليكِ أن تكون الصورة طبيعية غير مرتبطة ببعض الأفعال المصطنعة.












تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:09 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:47 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:02 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
06:33 | 2018-12-18
23:30 | 2018-12-17
19:20 | 2018-12-17
17:36 | 2018-12-17
14:00 | 2018-12-17
12:30 | 2018-12-17
فيديو
lebanon 24
21:45 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website